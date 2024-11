Vous recherchez un service de stockage en ligne gratuit pour sauvegarder vos données personnelles ou professionnelles ? Nous avons rassemblé pour vous une liste de 15 plateformes qui vous permettent de stocker vos données sans débourser un centime.

MEGA (20 Go) Google Drive (15 Go) pCloud (10 Go) OneDrive (5 Go) Dropbox (2 Go) MediaFire (10 Go) Filen (10 Go) Internxt (1 Go) Box (10 Go) Icedrive (10 Go) UploadNow (100 Go) Degoo (20 Go) BestFile (illimité) Blomp (20 Go) Yandex Disk (5 Go)

1. MEGA (20 Go)

MEGA vous offre 20 Go de stockage gratuit et une sécurité à toute épreuve grâce au cryptage de bout en bout.

Ce qui le rend vraiment unique, c’est la manière de partager des liens. Le destinataire doit disposer d’une seconde partie de l’URL, un peu comme un mot de passe, pour accéder aux fichiers. Pratique et sécurisé !

Avec MEGA, vous pouvez aussi organiser vos fichiers en utilisant des étiquettes, marquer vos favoris, discuter avec vos contacts ou encore créer des dossiers publics où tout le monde peut vous envoyer des fichiers.

En bref, si la confidentialité est primordiale pour vous, MEGA est un excellent choix. Et avec 20 Go d’espace gratuit, c’est un vrai plus. Vous pouvez gérer vos fichiers via un navigateur, une application sur mobile ou un client de synchronisation sur PC.

Avantages :

Grande capacité de stockage.

Dossiers publics partageables.

Disponible sur mobile et bureau.

Interface moderne et agréable.

Inconvénients :

Le temps de préparation des fichiers à télécharger peut être long.

Limite de bande passante.

La capacité de stockage peut être réduite si certaines tâches ne sont pas complétées.

2. Google Drive (15 Go)

Google Drive, vous en avez probablement déjà entendu parler. Il offre 15 Go d’espace gratuit, partagé entre Gmail, Google Photos et Drive.

Ce service est parfait pour partager des fichiers via un simple lien ou une adresse e-mail. Vous pouvez aussi collaborer en temps réel sur des documents, que ce soit pour des commentaires ou de l’édition simultanée.

Google Drive est accessible sur iPhone, iPad, Android, et bien sûr, sur PC ou Mac. Le tout avec une interface super intuitive.

Avantages :

Interface conviviale.

Parfait pour collaborer et partager.

Bonne quantité d’espace gratuit.

Applis disponibles sur mobile et bureau.

Inconvénients :

L’espace est partagé avec d’autres services Google.

Le client de synchronisation sur ordinateur peut être un peu limité.

3. pCloud (10 Go)

Avec pCloud, vous obtenez 10 Go gratuits et une expérience utilisateur bien pensée. Cette plateforme est parfaite pour collaborer, et son appli mobile est un modèle de simplicité.

Vous pouvez ajouter des fichiers depuis une URL, votre ordinateur, ou encore télécharger des dossiers entiers.

Disponible sur iPhone, iPad, Android et PC, pCloud a vraiment de quoi séduire.

Avantages :

Stockage gratuit assez généreux.

Possibilité de streaming multimédia.

Pas de limite de taille ou de vitesse pour les fichiers.

Révision des fichiers pendant 15 jours.

Inconvénients :

Les comptes gratuits ne bénéficient pas d’un partage ultra sécurisé.

4. OneDrive (5 Go)

OneDrive, le service de Microsoft, vous propose 5 Go gratuits. Si vous utilisez Windows, il est probablement déjà installé sur votre appareil. Vous pouvez facilement obtenir plus d’espace en parrainant des amis ou en synchronisant vos photos depuis votre mobile.

Ce qui fait la force de OneDrive, c’est l’accès gratuit aux versions en ligne de Word, Excel et PowerPoint. Ces versions sont plus légères que celles sur bureau, mais toujours très pratiques pour des besoins quotidiens.

Disponible sur PC, Mac, Android et iPhone, OneDrive est une solution simple et efficace.

Avantages :

Plusieurs façons de télécharger des fichiers.

Gestion fine des options de partage.

Possibilité de gagner plus d’espace gratuitement.

Inconvénients :

Moins d’espace gratuit que certains concurrents.

5. Dropbox (2 Go)

Dropbox est probablement l’un des services les plus connus. Vous commencez avec 2 Go gratuits, mais il est facile de gagner jusqu’à 18 Go en réalisant quelques actions simples. Vous pouvez consulter et gérer vos fichiers via le bureau ou l’application mobile, et partager des dossiers même avec des utilisateurs qui n’ont pas de compte.

Si vous utilisez Microsoft 365, vous pouvez modifier vos documents directement dans Dropbox via les versions web de Word ou Excel, et convertir facilement des fichiers comme des présentations en images.

Avantages :

Facilité à gagner plus d’espace.

Disponible sur mobile et bureau.

Possibilité de supprimer des fichiers.

Partage intuitif.

Inconvénients :

L’espace gratuit de départ est assez limité.

Bande passante restreinte pour les dossiers partagés.

6. MediaFire (10 Go)

MediaFire vous offre 10 Go de stockage gratuit dès l’inscription, avec la possibilité d’étendre cet espace à 50 Go (ou plus) en parrainant vos amis ou en installant certaines applications. C’est plutôt pratique si vous avez besoin de beaucoup d’espace rapidement !

Le site de MediaFire vous permet de partager des fichiers ou des dossiers entiers en quelques clics. Un gros avantage : vous pouvez télécharger des fichiers allant jusqu’à 4 Go.

Vous pouvez même utiliser MediaFire sans créer de compte grâce à la fonction « compte invité », mais attention, ces comptes n’ont qu’un stockage limité à 1 Go et les fichiers inactifs pendant 14 jours disparaissent. Une bonne option pour tester rapidement le service sans s’engager !

L’application mobile permet aussi de gérer vos fichiers en déplacement, que vous soyez sur Android, iPhone, iPad ou ordinateur. Bref, polyvalence assurée.

Avantages :

Téléchargement de fichiers volumineux.

Pas de limitation de bande passante.

Possibilité d’utiliser un compte invité.

Inconvénients :

Le compte expire après une période d’inactivité.

Présence de publicités sur le site.

7. Filen (10 Go)

Filen est une solution cloud simple mais puissante. Avec 10 Go gratuits à l’inscription, il propose une alternative intéressante à MEGA. Vous pouvez augmenter votre espace en passant à un plan payant ou en invitant vos amis.

Filen se distingue par ses fonctionnalités pratiques : possibilité de télécharger des dossiers entiers, gestion des anciennes versions de fichiers, partage de fichiers avec des non-utilisateurs (et même lecture de fichiers multimédia directement depuis un lien de partage !). De plus, la sécurité est au rendez-vous avec l’authentification à deux facteurs et le chiffrement de bout en bout.

Disponible sur toutes les plateformes via une appli mobile ou de bureau, Filen permet un accès facile à vos fichiers, où que vous soyez.

Avantages :

Fonctionnalités complètes, même dans la version gratuite.

Applications pour mobile et bureau.

Partage de liens avancé avec prévisualisation des fichiers.

Inconvénients :

Quelques difficultés lors de l’installation de l’appli de bureau.

8. Internxt (1 Go)

Internxt propose 1 Go d’espace de stockage gratuit dès l’inscription. Ce service met un point d’honneur à la confidentialité avec un cryptage à « connaissance nulle » : seul vous avez accès à vos fichiers. Même les employés de l’entreprise n’y ont pas accès – un vrai plus pour la sécurité !

Le site est simple, avec juste les boutons essentiels pour télécharger, organiser et partager vos fichiers.

L’appli est disponible sur ordinateurs, smartphones et tablettes, et permet aussi de sauvegarder vos fichiers depuis votre appareil.

Avantages :

Cryptage ultra sécurisé.

Pas de pub.

Partage direct et rapide des fichiers.

Plans abordables pour plus d’espace.

Inconvénients :

Outil de recherche un peu limité.

9. Box (10 Go)

Avec Box, vous obtenez 10 Go de stockage gratuit. Parfois, il est même possible d’en obtenir plus en participant à certaines promotions, comme s’inscrire via l’appli mobile.

Box permet de partager des dossiers complets ou des fichiers spécifiques via un lien public. Le service propose également des outils comme une prise de notes intégrée et une fonction « Canvas » pour créer des diagrammes ou des graphiques.

Vous pouvez accéder à vos fichiers via une appli mobile ou un client de synchronisation pour ordinateur. Toutefois, notez que la limite de téléchargement est fixée à 250 Mo par fichier.

Avantages :

Outil de recherche performant.

Téléchargements de fichiers en masse.

Fonctionnalités de prise de notes et de gestion de contenu.

Inconvénients :

Certaines fonctionnalités sont payantes.

Pas d’option pour protéger les fichiers partagés avec un mot de passe.

10. Icedrive (10 Go)

Icedrive vous propose 10 Go de stockage gratuit. Vous pouvez accéder à vos fichiers via une application mobile, un programme de bureau ou un site web bien conçu.

Vous pouvez aussi diffuser votre musique ou vos vidéos directement depuis votre espace de stockage, sans avoir à les télécharger à nouveau. Vos amis, même sans compte Icedrive, peuvent aussi accéder à ces fichiers partagés.

L’application permet de marquer des fichiers en favoris pour y revenir facilement, gérer la bande passante, ou encore restaurer d’anciennes versions de fichiers. Certaines fonctionnalités comme le cryptage ou les liens protégés par mot de passe sont réservées aux versions payantes, mais la version gratuite reste très complète.

Avantages :

Application pour PC.

Diffusion de fichiers audio/vidéo et prévisualisation de documents.

Gestion des anciennes versions de fichiers.

Inconvénients :

Certaines fonctionnalités comme le cryptage et le partage avancé de liens sont payantes.

Limite de bande passante mensuelle.

11. UploadNow (100 Go)

UploadNow se distingue vraiment des autres services de stockage en ligne. Il vous offre généreusement 100 Go d’espace gratuit, ce qui est énorme ! En plus, il propose des fonctionnalités comme la prévisualisation de fichiers multimédias et la protection par mot de passe pour les fichiers partagés.

Cependant, ici, pas de compte utilisateur personnalisé. Vous n’avez accès qu’à un compte invité.

Avantages :

Aucun compte nécessaire.

Beaucoup d’espace gratuit.

Partage sécurisé avec protection par mot de passe.

Prise en charge des fichiers multimédias.

Inconvénients :

Trop de publicités.

Les téléchargements multiples ne sont pas gratuits.

Pas de possibilité de mettre en pause un téléchargement.

Les fichiers expirent après sept jours d’inactivité.

Pas d’application mobile ou de bureau.

12. Degoo (20 Go)

Degoo vous donne d’office 20 Go de stockage gratuit, rien qu’en créant un compte. Et si vous invitez des amis à vous rejoindre, vous gagnez 5 Go supplémentaires pour chaque inscription. Un bon moyen d’étendre votre espace gratuitement !

Vous pouvez accéder à votre espace de stockage via leur application mobile, que ce soit sur iPhone, iPad ou Android, ce qui rend le service pratique pour sauvegarder vos fichiers depuis n’importe où.

Avantages :

Espace de stockage généreux dès le départ.

Plusieurs moyens d’obtenir encore plus d’espace gratuit.

Inconvénients :

Le site web est un peu difficile à utiliser.

Affiche des publicités.

Vous devez vous connecter au moins une fois tous les 90 jours pour éviter la suppression de votre compte.

13. BestFile (illimité)

BestFile est un service cloud assez unique. Il propose un espace illimité gratuitement, ce qui est assez rare ! Vous n’avez même pas besoin de créer un compte pour commencer à télécharger des fichiers, mais il est conseillé tout de même de le faire pour profiter de toutes les options disponibles.

L’interface du site est simple, avec une section dédiée où vous pouvez retrouver tous vos fichiers, les supprimer ou générer des liens de partage. Il y a aussi un tableau de bord avec des statistiques de base, qui vous permet de voir combien de fichiers vous avez téléchargés et combien de fois ils ont été téléchargés.

Avantages :

Espace illimité.

Partage public avec protection par mot de passe.

Fichiers jusqu’à 5 Go.

Statistiques de téléchargement disponibles.

Suppression automatique des fichiers configurable.

Inconvénients :

Le modèle économique n’est pas très transparent.

Limité à cinq téléchargements en masse.

Pas de dossiers ni de tri sophistiqué.

Pas de prévisualisation vidéo.

Pas d’application mobile ou de bureau.

14. Blomp (20 Go)

Blomp, c’est 20 Go de stockage gratuit dès l’inscription, et la possibilité d’en obtenir encore plus en parrainant des amis. Leur interface est minimaliste, ce qui rend l’utilisation simple et sans distractions. Vous pouvez créer des dossiers, télécharger vos fichiers et les retrouver facilement.

Avantages :

Espace de stockage gratuit généreux.

Interface facile à utiliser.

Compatible avec toutes les plateformes populaires.

Aucune limite sur la taille des fichiers individuels.

Inconvénients :

Peu de fonctionnalités avancées.

Nécessite de télécharger les fichiers pour les visualiser.

Pas de possibilité de partager des fichiers directement.

Pas de corbeille pour récupérer les fichiers supprimés.

15. Yandex Disk (5 Go)

Yandex, bien connu pour son moteur de recherche et son service email, propose également Yandex Disk, un service de stockage cloud offrant 5 Go d’espace gratuit à la création d’un compte.

Il propose plusieurs fonctionnalités intéressantes comme le partage public et privé de fichiers et dossiers, l’importation de photos depuis les réseaux sociaux, ou encore la possibilité de télécharger des fichiers en masse. Vous pouvez également configurer des téléchargements automatiques depuis votre appareil mobile, ce qui est pratique pour sauvegarder vos photos.

En plus de l’interface web, il existe une application de bureau pour Windows et Mac, et une appli mobile pour Android et iOS.

Avantages :

Beaucoup de fonctionnalités uniques.

Téléchargement automatique des photos mobiles.

Nombreuses applications disponibles.

Inconvénients :

Le site est rempli de publicités.

Pas de téléchargement de dossiers via l’application web.

Et voilà, vous allez (on l’espère !) trouver la solution de stockage cloud idéale pour vos besoins.

Pourquoi choisir le stockage cloud ?

Si vous hésitez encore, voici quelques raisons de vous lancer dans le cloud :

Accessibilité simplifiée : Avec le cloud, vos fichiers sont à portée de main sur tous vos appareils. Les interfaces sont intuitives, et il suffit de quelques clics pour y accéder.

: Avec le cloud, vos fichiers sont à portée de main sur tous vos appareils. Les interfaces sont intuitives, et il suffit de quelques clics pour y accéder. Sécurité renforcée : En choisissant le bon service, vos données sont en sécurité, sauvegardées sur plusieurs serveurs. Si l’un d’eux tombe en panne, pas de souci, vos fichiers sont toujours protégés ailleurs.

: En choisissant le bon service, vos données sont en sécurité, sauvegardées sur plusieurs serveurs. Si l’un d’eux tombe en panne, pas de souci, vos fichiers sont toujours protégés ailleurs. Partage facile : Fini les fichiers lourds par email ! Un simple lien suffit pour partager vos documents rapidement.

: Fini les fichiers lourds par email ! Un simple lien suffit pour partager vos documents rapidement. Économie : Plus besoin d’acheter des disques durs externes. Vous payez uniquement pour l’espace dont vous avez besoin, avec des options ajustables selon votre utilisation.

: Plus besoin d’acheter des disques durs externes. Vous payez uniquement pour l’espace dont vous avez besoin, avec des options ajustables selon votre utilisation. Automatisation : Le cloud s’occupe de tout : mises à jour, synchronisation et sécurité de vos fichiers. Vous pouvez vous concentrer sur l’essentiel.

Comment choisir le bon service de stockage en ligne ?

Voici quelques critères à prendre en compte :

Espace de stockage : Évaluez vos besoins. Les offres gratuites peuvent être limitées, alors assurez-vous d’avoir assez d’espace.

: Évaluez vos besoins. Les offres gratuites peuvent être limitées, alors assurez-vous d’avoir assez d’espace. Sécurité et fiabilité : Optez pour un fournisseur réputé qui prend la sécurité au sérieux.

: Optez pour un fournisseur réputé qui prend la sécurité au sérieux. Fonctionnalités essentielles : Identifiez ce qui est indispensable pour vous, comme l’authentification à deux facteurs. Évitez les options inutiles.

: Identifiez ce qui est indispensable pour vous, comme l’authentification à deux facteurs. Évitez les options inutiles. Tarification : Ne payez pas pour plus d’espace que nécessaire. Parfois, investir dans des fonctionnalités utiles est plus judicieux que de prendre trop d’espace.

: Ne payez pas pour plus d’espace que nécessaire. Parfois, investir dans des fonctionnalités utiles est plus judicieux que de prendre trop d’espace. Outils d’organisation : Choisissez un service qui offre des outils pour trier et retrouver facilement vos fichiers, comme une recherche intelligente.

Comment sécuriser vos fichiers dans le cloud ?

Pour protéger vos données, voici quelques conseils simples :